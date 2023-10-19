МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В 2024 году пенсии в России планируют повысить на размер инфляции — на 7,5 процента. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала подробности в интервью "Парламентской газете". В России удвоится число получателей накопительной пенсии

На пенсионное обеспечение проектом бюджета на следующую трехлетку предусмотрено больше 10 триллионов рублей, напомнила депутат.

С 1 января 2024 года средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера составит 23 308 рублей. Размер выплаты увеличится почти на 1,5 тысячи рублей.

С 1 апреля повысят пенсии социальные. Они также вырастут на 7,5 процента — то есть, на уровень инфляции. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит более 13 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, можно ли поднять выплаты пенсионерам до уровня зарплат в стране, депутат напомнила, что бюджет на следующие три года дефицитный. "Мы не можем позволить себе печатать деньги. Мы должны обеспечить реальные доходы пенсионеров на максимально возможном уровне", — сказала Бессараб. Число пенсионеров в России вырастет впервые за пять лет

По ее словам, в 2024 году в России будет начитываться 72 миллиона работающих граждан и 43 миллиона пенсионеров. Для сравнения: в 1950-е годы было пять работающих на одного пенсионера.

Депутат также напомнила, что с 1 января 2024 года увеличится МРОТ, этот показатель составит 18,5 процента. Среднемесячная заработная плата, по ее данным, вырастет до 80 618 рублей.

Согласно внесенному в нижнюю палату парламента проекту бюджета, планируется и повышение прожиточного минимума пенсионера: в 2024 году — на 7,5 процента, в 2025 году — на 9,5 и в 2026 году на 10,3. На 2023 год федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 тысяч 363 рубля.

Ранее лава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что бюджет России сформирован "здоровый и нормальный", речи о секвестре нет. "То, что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты", — пояснил министр.