Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции СЕ о защите нацменьшинств
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, утвержденный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В заключении комитета Совета Федерации по международным делам сообщалось, что денонсация Россией конвенции не повлечет за собой уменьшения конституционных гарантий прав национальных меньшинств, так как российское законодательство закрепляет права нацменьшинств, в том числе малочисленных народов.
Комитет министров Совета Европы, в соответствии с принятой 23 марта 2022 года резолюцией, исключил Россию из нескольких документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в его структуре. В некоторых документах СЕ ограничил права России. Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения
государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.
Более того, Россию лишили возможности участия в принятии решений по актуальным вопросам и отслеживания нарушений прав национальных меньшинств на международном уровне. Это касается, в первую очередь, русскоязычного населения за границей.
https://1prime.ru/News/20231019/842027473.html