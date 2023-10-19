МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, утвержденный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированного табака

В заключении комитета Совета Федерации по международным делам сообщалось, что денонсация Россией конвенции не повлечет за собой уменьшения конституционных гарантий прав национальных меньшинств, так как российское законодательство закрепляет права нацменьшинств, в том числе малочисленных народов.

Комитет министров Совета Европы, в соответствии с принятой 23 марта 2022 года резолюцией, исключил Россию из нескольких документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в его структуре. В некоторых документах СЕ ограничил права России. Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения

государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Более того, Россию лишили возможности участия в принятии решений по актуальным вопросам и отслеживания нарушений прав национальных меньшинств на международном уровне. Это касается, в первую очередь, русскоязычного населения за границей.