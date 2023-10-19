МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Евросоюз все еще остается крупнейшим потребителем российского СПГ. Изменился только вектор — с севера на юг. Несмотря на то, что некоторые недружественные страны отказались от поставок российских энергоресурсов, эскалация конфликта на Ближнем Востоке и повреждение финского газопровода Balticconnector могут заставить их передумать, написала обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина. "Наша экономика рушится": Европа в ярости из-за российских успехов

Спрос на российский СПГ увеличивается, в том числе за счет европейского рынка. Санкции и поврежденные газопроводы использование трубопроводного газа стало практически невозможным, и российским производителям приходится подстраиваться под новые условия.

"По СПГ Европа остается для нас ключевым направлением, туда попадает больше половины. Никаких санкций, инфраструктура есть, везти недалеко. Даже при добровольных самоограничениях отдельных стран продается все без остатка", — заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он добавил, что главная проблема, с которой сталкивается российский энергетический рынок, связана с техническим оборудованием, но только в случае крупномасштабных предприятий. Средние станции справляются и на отечественных наработках, если все необходимое для строительства множества заводов.

Пикин отмечает высокую волатильность мировых цен на СПГ на фоне того, что этот энергоресурс считается дефицитным. Ранее финский газопровод Balticconnector получил значительные повреждения, отчего котировки двинулись вверх. Теперь, по мнению эксперта, Финляндия вынуждена покупать СПГ.

"От аварии выиграют поставщики, прежде всего США. Прибалтика и Северная Европа предпочитают американские ресурсы", — говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он также отметил, что президент России Владимир Путин ранее заявил о двукратном росте европейских закупок за океаном и увеличении поставок на Ближний Восток. Однако из-за дороговизны предприятия ЕС утрачивают рентабельность и конкурентоспособность.