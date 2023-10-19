МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Невозможно сформировать справедливую многополярную мировую экономику без создания новых альянсов, в том числе с участием стран "Глобального Юга", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин рассказал об интересе стран к работе с Россией

Глава правительства в четверг, 19 октября, выступил на пленарной сессии форума "Сделано в России".

"Подавляющее большинство стран — и Россия в их числе — понимают, что более справедливая многополярная мировая экономика, по-настоящему инклюзивное развитие — невозможны без изменения статус-кво. Без создания новых альянсов. В том числе — с участием государств "Глобального Юга", — сказал премьер.

По его словам, в мире присутствует жесткая конкуренция за технологическое лидерство и за контроль над глобальной экономикой со стороны западных финансовых институтов.

Как добавил Мишустин, торговля может и должна стать одним из инструментов, которые приведут в движение сложные механизмы технологического обмена, человеческих контактов, а также интеллектуального и производственного взаимодействия.