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Мишустин раскрыл условия справедливой многополярной экономики
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Невозможно сформировать справедливую многополярную мировую экономику без создания новых альянсов, в том числе с участием стран "Глобального Юга", заявил премьер-министр России... ПРАЙМ, 19.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Невозможно сформировать справедливую многополярную мировую экономику без создания новых альянсов, в том числе с участием стран "Глобального Юга", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства в четверг, 19 октября, выступил на пленарной сессии форума "Сделано в России".
"Подавляющее большинство стран — и Россия в их числе — понимают, что более справедливая многополярная мировая экономика, по-настоящему инклюзивное развитие — невозможны без изменения статус-кво. Без создания новых альянсов. В том числе — с участием государств "Глобального Юга", — сказал премьер.
По его словам, в мире присутствует жесткая конкуренция за технологическое лидерство и за контроль над глобальной экономикой со стороны западных финансовых институтов.
Как добавил Мишустин, торговля может и должна стать одним из инструментов, которые приведут в движение сложные механизмы технологического обмена, человеческих контактов, а также интеллектуального и производственного взаимодействия.