МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подписать соглашение об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированного табака

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", — сообщается в тексте распоряжения.