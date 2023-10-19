2023-10-19T15:47:55+03:00
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https://1prime.ru/News/20231019/842028672.html
Путин одобрил создание Центра оценки рисков отмывания доходов
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подписать соглашение об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов и... ПРАЙМ, 19.10.2023
общество , новости, россия, путин, соглашение, отмывание денег
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился подписать соглашение об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", — сообщается в тексте распоряжения.