МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила, что недавние экономические данные и рост доходности гособлигаций США дают Федеральной резервной системе возможность подумать над следующим шагом в отношении процентных ставок. В ФРС считают, что уровень инфляци в США по-прежнему слишком высок

"У нас есть время", чтобы подумать, прежде чем принимать решение о повышении ставок или сохранении их без изменений, сообщила она. По ее словам, ужесточение финансовых условий в США отчасти отражает ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Президент ФРС-Даллас отметила наличие прогресса в снижении темпов роста цен, однако по-прежнему не уверена в перспективах достижения целевого уровня годовой инфляции, который установлен центральным банком на отметке 2,0%. Для достижения целей ФРС в плане инфляции, вероятно, потребуется дальнейшее ослабление рынка труда, который все еще остается довольно сильным, сказала Логан.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в четверг заявил, что дополнительное повышение ставок может потребоваться в случае недостаточного охлаждения экономики, однако рост стоимости заимствований, обусловленный скачком доходности гособлигаций, может позволить центральному банку воздержаться от дальнейшего ужесточения политики.

Следующее заседание ФРС состоится 31 октября — 1 ноября, и финансовые рынки практически уверены, что руководители центрального банка не станут повышать ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС тоже сохранила ставки без изменений, в диапазоне 5,25%-5,5%.

Охлаждение инфляционного давления несколько снизило необходимость в повышении процентных ставок, однако руководители ФРС на сентябрьском заседании прогнозировали еще одно повышение до конца года.

С тех пор отдельные представители центрального банка заявляли, что ставки находятся на пике или близки к нему. Некоторые прямо говорили, что не считают нужным повышать ставки дальше, если инфляционное давление не будет усиливаться.

"Я сосредоточена на ценовой стабильности, а также на том, какие масштабы ужесточения политики могут быть необходимы для выполнения нашего мандата (в части инфляции)", — сообщила Логан.

Она заявила, что пытается оценить, насколько рост доходности гособлигаций отражает реакцию рынков на улучшение перспектив экономики. Сохранение более жестких финансовых условий может "сделать дальнейшее повышение ставок менее необходимым", сказала Логан, отметив, что стремительный подъем доходности долговых бумаг выглядит "упорядоченным".