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Ядерные испытания на полигоне в США назвали сигналом для России
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Американский подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде мог послужить сигналом для России о невозможности скрыть возможные ядерные испытания, заявил участник исследовательских... ПРАЙМ, 20.10.2023
новости, россия, законопроект об отзыве ратификации двзяи, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде мог послужить сигналом для России о невозможности скрыть возможные ядерные испытания, заявил участник исследовательских проектов по разоружению Дмитрий Стефанович.
Взрыв в Неваде был неядерным и предназначался для проверки технологий обнаружения ядерных испытаний других стран. Однако пока нет никаких подтверждений, что такие испытания планируются в будущем. Если они все же состоятся, это может произойти без соответствующей информационной кампании, отметил эксперт.
По мнению Стефановича, время проведения эксперимента в Америке не могло быть спровоцировано парламентским процессом в России, так как организация таких мероприятий планируется и готовится заранее.
Документ, подготовленный по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, предполагает отмену первой статьи закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". 18 октября Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Закон будет изучен на заседании Совета Федерации 25 октября.