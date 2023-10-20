МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американский подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде мог послужить сигналом для России о невозможности скрыть возможные ядерные испытания, заявил участник исследовательских проектов по разоружению Дмитрий Стефанович. Раскрыто, зачем на самом деле хотят возобновить ядерные испытания

Взрыв в Неваде был неядерным и предназначался для проверки технологий обнаружения ядерных испытаний других стран. Однако пока нет никаких подтверждений, что такие испытания планируются в будущем. Если они все же состоятся, это может произойти без соответствующей информационной кампании, отметил эксперт.

По мнению Стефановича, время проведения эксперимента в Америке не могло быть спровоцировано парламентским процессом в России, так как организация таких мероприятий планируется и готовится заранее.

Документ, подготовленный по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, предполагает отмену первой статьи закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". 18 октября Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Закон будет изучен на заседании Совета Федерации 25 октября.