МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минпромторг скорректировал механизм уплаты утилизационного сбора на автомобили: изменения коснутся предприятий-надстройщиков и физлиц, которые ввезли автомобили в Россию для перепродажи, говорится в сообщении министерства. Минпромторг заявил о невозможности замены физических магазинов

"В целях поддержки отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые транспортные средства и шасси — положения постановления освобождают такие компании от финансовых издержек, связанных с уплатой утилизационного сбора в отношении их конечной продукции, если ранее утилизационный сбор уже был уплачен за базовое транспортное средство или шасси", — отмечается в сообщении.

Также конкретизирован механизм администрирования уплаты утильсбора за автомобили, ввезенные физическими лицами в Россию для перепродажи, а не для личного пользования. Если изначально за такой автомобиль был уплачен утильсбор по льготной ставке, то при перепродаже в течение 12 месяцев покупателю необходимо будет доплатить корректную сумму утильсбора до полной ставки. Ранее администрирование соответствующих процессов находилось в ведении Федеральной налоговой службы, теперь полномочия переданы Федеральной таможенной службе.

Кроме того, уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в Россию физическими лицами.

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.