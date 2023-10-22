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Автомобилисты попросили ФАС ограничить комиссию дилеров
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Центробанку с просьбой ограничить комиссии дилеров, заявил вице-президент союза Антон Шапарин, пишет... ПРАЙМ, 22.10.2023
новости, россия, фас, минпромторг, автодилеры, комиссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Центробанку с просьбой ограничить комиссии дилеров, заявил вице-президент союза Антон Шапарин, пишет Московский Комсомолец.
"Убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены", — заявил Шапарин.
По данным союза, прибыль автодилеров превышает нормы: взимают 9% комиссии от суммы автокредита, также 10% от стоимости страховых продуктов и 5% от стоимости автомобиля, проданного от официального дистрибьютора. Это, по мнению НАС, приводит к значительному увеличению стоимости автомобилей и делает их недоступных для большинства граждан.
НАС обратили внимание ведомств на рост цен на новые и поддержанные автомобили, и просят внести поправки в законодательство и ограничить размер комиссии на уровне не выше 4%.
Союз направил обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.