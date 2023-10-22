МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Тайные поставки США ракет ATACMS Киеву не стали неожиданностью для России, пишет иранская газета Farda. Путин оценил последствия поставок ракет ATACMS Украине

"Поставки ракет Украине осуществлялись "конфиденциально", однако, по информации чиновника из Белого дома, для России это не стало неожиданностью, так как "русским известны характеристики данных ракет, а также факт их передачи Киеву", — указывается в статье.

По мнению автора статьи, все поставки вооружения Киеву от западных партнеров оказывают весьма небольшое влияние на ход боевых действий. "Фактор внезапности не срабатывает, русских удивить не получается", отмечается в статье.

Иранское издание пишет, что и украинские, и западные издания уже не говорят о возможной победе Киева в конфликте, оценивая эту вероятность как нулевую.

Ранее Белый дом подтвердил поставку Киеву ракет дальнего радиуса действия, по информации американских СМИ, Украина получила больше десяти подобных ракет.

Член коалиции США по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи назвал решение американских властей неприемлемым, добавив, что администрация Байдена "игнорирует десятилетия страданий людей, вызванных неизбирательными применением оружия". Поставки подобных боеприпасов нарушают принципы международного права, "они не проводят различия между военными объектами и гражданскими лицами".

Эксперт напомнил, что ракеты такого типа (с кассетным боеприпасом — прим. ред.) сложны в точном наведении на цель, а также многие из них не взрываются при падении, сохраняя свое поражающее действие на долгое время.

Президент России Владимир Путин осудил решение властей Соединенных Штатов, по его мнению, этот тип оружия создаст дополнительную угрозу мирному населению, но не сможет кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.