МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Морские перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" к 2030 году, как ожидается, увеличатся до восьми миллионов тонн в год, а к 2050 году — до 20 миллионов тонн, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в ходе заседания совета по развитию транспортного комплекса при Совете Федерации. ВТБ возьмет на себя расходы по проекту транспортного коридора "Север — Юг"

"К 2030 году планируется увеличить грузовой поток (по морскому направлению МТК "Север-Юг" — ред.) до восьми миллионов тонн, а к 2050 году довести его до 20 миллионов", — отметил он.

Евтухов подчеркнул, что для наращивания грузопотока по Каспию до восьми миллионов тонн необходимо построить около 20 судов, из которых 10 контейнеровозы. Для осуществления морских перевозок в размере 20 миллионов тонн по МТК "Север-Юг" количество судов оценивается не менее 50 единиц.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).