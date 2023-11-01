МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия готова принять у себя в 2024 году обзорный визит Кимберлийского процесса (КП), чтобы подтвердить свое соответствие требованиям организации, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. Сбербанк начал продавать бриллианты для украшений или инвестиций

"Чтобы в очередной раз продемонстрировать участникам КП полное соответствие Российской Федерации минимальным требованиям КП, информируем о готовности принять в России в 2024 году обзорный визит КП", — говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.

Как отмечают в Минфине, любые попытки обвинить Россию в несоблюдении требований Схемы сертификации Кимберлийского процесса являются абсолютно беспочвенными.

"В основе ССКП находится именно российская система государственного контроля над добычей, импортом и экспортом алмазного сырья. Более того, сегодня система встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза, в который входят пять государств-членов, также участвующих в Кимберлийском процессе. Эта действующая с момента создания КП система неоднократно показывала свою эффективность в недопущении появления "конфликтных алмазов" на территории Союза", — говорится в сообщении.

Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.