МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ограничения против России как крупнейшего мирового поставщика алмазов исказят рынок, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения, следует из материалов, опубликованных на сайте Минфина России. Польша предложила включить алмазы в новый пакет антироссийских санкций

"Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика (алмазов — ред.) неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения", — говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации.

Минфин предупредил, что вмешательство в мировой рынок алмазов может привести к распространению жестких рыночных практик с непредсказуемыми последствиями и отменить достигнутые результаты в рамках Кимберлийского процесса.

Согласно заявлению Минфина, западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других. Данная позиция также была четко сформулирована нашими коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA), в котором содержится призыв ко всем участникам КП поддерживать целостность ССКП как единственной универсальной схемы сертификации.

Пленарное заседание Кимберлийского процесса, который объединяет более 80 стран, запланировано на ноябрь. Кимберлийский процесс был создан с целью борьбы с незаконной торговлей "кровавыми алмазами", доходы от продажи которых финансируют региональные конфликты и террористические группировки.