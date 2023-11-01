НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин, говоря о запретах ввоза в Россию товаров с Запада, заявил, что чем меньше в России будут ввозить барахла, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов. "Зараженное государство". В Париже нашли виновных в "психозе" из-за клопов

"Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее сообщалось, что французская разведка подозревает российские СМИ в разжигании "психоза" жителей страны из-за ситуации с распространением постельных клопов.

Путин добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

Более того, российский лидер отметил, что иностранцы сами запутались в антироссийских санкциях, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок.

"Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — указал он.

Однако глава государства также предупредил о возможном усилении санкционного давления на Россию.

"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнёры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим — совершенно очевидная вещь, видно по статистике — ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", — подытожил Путин.