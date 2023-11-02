ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной узбекской, обвинив их в разработке и закупках беспилотников для Вооруженных сил России, сообщили в американском Министерстве торговли. Песков отметил удар антироссийских санкций по Западу

Отмечается, что ограничения ввели против Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирмы из Узбекистана Mvizion. Согласно соощению Минторга США, эти юрлица поддерживают ВС России, разрабатывают или распространяют БПЛА.

"В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", — добавили в американском ведомстве.

Более того, санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк".

Также под рестрикции попали такие предприятия, как "ХКФ банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Санкции также затронули российскую инвестиционную компанию АФК "Система" и ряд связанных с ней структур.

Под новые антироссийские ограничения США в общей сложности попали свыше 190 компаний из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии, Турции, Люксембурга и других стран.