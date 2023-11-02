С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал — Европа") взыскание в размере около 1,5 миллиарда долларов в пользу компании " Газпром экспорт" в случае нарушения судебного запрета на продолжение разбирательства с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, следует из материалов суда. "Газпром" и Казахстан договорились развивать взаимодействие в газовой сфере

Ранее, 26 октября, арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Europol Gaz о запрете продолжать разбирательство с газовым концерном в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"В случае неисполнения компанией "Система Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ" (System Gazociqgow Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.) решения арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство… в арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма… присудить в пользу ООО "Газпром экспорт"… 285 365 650… долларов США и… 5 356 830 000… польских злотых в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с компании "Система Транзитных Газопроводов ЕвРоПол Газ", — говорится в решении суда на портале " Электронное правосудие".

Полный текст этого решения опубликован в среду. В соответствии с текущим курсом польского злотого к доллару полный объем взыскания составляет около 1,5 миллиарда долларов.

Вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в мае сообщал, что компания Europol Gaz через арбитраж при Торговой палате Стокгольма требует с компании "Газпром" почти 6 миллиардов злотых (около 2,3 миллиарда долларов) непогашенной задолженности за транспортировку газа. По его словам, задолженность возникла в 2010 году и не была истребована при условии, что российская компания будет транспортировать газ по системе Europol Gaz до 2045 года.

Кроме того, министр заявлял, что заявление об арбитраже также относится к упущенной прибыли Europol Gaz, через который в настоящее время не транспортируется российский газ. По его словам, речь идет о сумме свыше 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) в дополнение к вышеозначенной задолженности.

Польский концерн Orlen сообщил в октябре, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал — Европа" в управление, вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания — под контроль Orlen.

Ещё в апреле прошлого года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.