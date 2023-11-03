Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.
Инициатива снискала поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний всего несколько часов назад заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем не содержится пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.
Белый дом на минувшей неделе направил на Капитолийский холм собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.
Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на выделение средств на нужды Украины и Израиля следует рассматривать раздельно. На фоне этого ряд видных членов Республиканской партии США в обеих палатах конгресса неоднократно за последнее время высказывались против продолжения оказания финансовой помощи Киеву.
Администрация США выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по данному поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае, если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.
https://1prime.ru/News/20231103/842161953.html