МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, не содержащий упоминания Украины, свидетельствуют результаты голосования. "Без потери престижа". Во Франции раскрыли коварный план Запада по Украине

Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.

Инициатива снискала поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний всего несколько часов назад заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем не содержится пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.

Белый дом на минувшей неделе направил на Капитолийский холм собственный запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, который начался 1 октября. Он включал средства для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. В общей сложности на эти нужды исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает получить около 106 миллиардов долларов.

Однако новый спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее дал понять, что запросы на выделение средств на нужды Украины и Израиля следует рассматривать раздельно. На фоне этого ряд видных членов Республиканской партии США в обеих палатах конгресса неоднократно за последнее время высказывались против продолжения оказания финансовой помощи Киеву.

Администрация США выступает резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде. Как заявили накануне по данному поводу в бюджетном управлении Белого дома, принятие такой инициативы послужит "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решимости Вашингтона и ознаменует собой "провал в поддержке Украины". В случае, если такой законопроект будет принят в конгрессе, Белый дом пригрозил наложить на него вето.