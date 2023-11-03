2023-11-03T09:25:36+03:00
2023-11-03T09:25:36+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231103/842164178.html
В S&P Global заявили о снижение индекса деловой активности в России
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре снизился до 53,6 пункта с 55,4 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. "Индекс деловой активности в октябре... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, россия, pmi, деловая активность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре снизился до 53,6 пункта с 55,4 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.
"Индекс деловой активности в октябре составил 53,6 пункта, заметно снизился по сравнению с 55,4 пунктами в сентябре, но тем не менее свидетельствует об устойчивой динамике", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.