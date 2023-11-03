МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре снизился до 53,6 пункта с 55,4 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. В России выросла деловая активность в сфере услуг

"Индекс деловой активности в октябре составил 53,6 пункта, заметно снизился по сравнению с 55,4 пунктами в сентябре, но тем не менее свидетельствует об устойчивой динамике", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.