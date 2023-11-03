МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики, рассказал президент России Владимир Путин. Любые попытки посеять вражду в России обречены на провал, заявил Путин

"Когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже — это перерабатывающие производства, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности", — заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты.

Кроме того, он полагает, что России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед ней задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически". По мнению Путина, большое значение для этого имеет празднование Дня народного единства.

Встреча проходит в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Общественная палата нового, восьмого состава сформирована в июне 2023 года.