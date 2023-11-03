МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Экономика России функционирует ритмично, ни от каких планов власти не отказываются, в том числе в социальной сфере и в развитии инфраструктуры, заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты. Путин поручил направить в кабмин предложения по развитию рынка труда

Президент 3 октября встретился с членами Общественной палаты.

"Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям — поддержка промышленности, безопасности и так далее", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для развития территорий есть и дополнительные ресурсы, и нужно контролировать каждый шаг.

Кроме того, Путин добавил, что чем сильнее Россия будет в военно-техническом плане, тем меньше желания будет исключить страну из каких-либо международных союзов.

"И в военном плане тоже, вот надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми… Когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-либо организаций", — пояснил глава государства.

Путин уточнил, что в таком случае будет больше желающих пригласить Россию к совместной работе в различных направлениях деятельности. По словам Путина, российская экономика должна взаимодействовать с мировыми рынками и при этом быть самодостаточной. В этом и заключается "суверенность и независимость" страны.

Ранее глава государства заявлял, что отечественная экономика в целом развивается стабильно. Путин, ссылаясь на статистические данные, отмечал рост ВВП и низкий уровень безработицы.