МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российские деловые туристы в командировках больше всего боятся опоздать на рейс и столкнуться с отменой отеля, говорится в исследовании сервиса "Авиасейлс для бизнеса", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стали известны главные страхи российских туристов

В исследовании приняли участие 1,1 тысячи бизнес-туристов и организаторов деловых поездок из России в следующих отраслях: производство, строительство, ритейл, услуги, IT, транспорт, медицина, образование. "Оказалось, бизнес-туристы больше всего боятся опоздать на рейс. Такой вариант выбрали 78% опрошенных. Организаторы поездок сильнее всего опасаются ошибиться в данных при оформлении командировки (90%)", — рассказали аналитики.

В сервисе также узнали, что деловые путешественники также боятся столкнуться с отменой гостиницы или рейса (71%) и заболеть в командировке (59%). "Среди главных страхов у организаторов поездок — забронировать билеты или отель по невыгодным тарифам (66%) и оказаться в ситуации, когда сотрудник теряет подтверждающие поездку документы (45%). При этом сами сотрудники не боятся потери документов. Этот страх оказался в конце рейтинга — его выбрали 19% респондентов", — говорится в исследовании.

"Страховки и допуслуги агентств закрывают некоторые из перечисленных рисков. Если рейс отменят или задержат, застрахованные пассажиры получат компенсацию", — добавили в "Авиасейлс для бизнеса".

Ранее сервис для бронирование билетов "Авиасейлс" рассказал, что большинство российских туристов опасаются мошенничества во время бронирования жилья или авиабилетов онлайн. Более того, туристы опасаются быть обманутыми при обмене валюты и столкнуться с недобросовестными таксистами.