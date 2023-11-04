МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открылась в День народного единства в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, рассказали в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

"Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", — говорится в сообщении.

Сообщается, что была нарушена работа нескольких сайтов: russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

При этом в пресс-службе выставки отметили, что такие попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны обречены на провал. Отмечается, что не только жители столицы, но и других регионов проявляют огромный интерес к форуму.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.