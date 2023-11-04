МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта будет приводить к высвобождению "рутинных и даже не очень рутинных" функций, ЦБ сейчас намечает у себя направления, где сможет применять эту технологию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ не видит нужды в срочной разработке регулирования ИИ на финрынке

"Применение искусственного интеллекта во всех сферах, видимо, будет приводить к некоторому высвобождению рутинных и даже не очень рутинных функций. Но это значит, что люди будут сосредотачиваться на том, чтобы развивать себя в других сферах. Я в этом не вижу ничего страшного", — сказала она, выступая в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Мы и у себя намечаем те направления, где искусственный интеллект может работать. Многие банки это делают. Это жизнь, это процесс", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в этом процессе очень важно дать возможность людям, которые могут быть "вытеснены" искусственным интеллектом, развиваться. Это потребует дополнительного обучения и, возможно, смены профессии. При этом она подчеркнула, что такое развитие событий "нормально" и все только выиграют от этого.

Летом регулятор сообщал, что планирует внедрить искусственный интеллект для поведенческого надзора за финансовыми организациями.

Кроме того, по словам главы Банка России, развитие искусственного интеллекта уже не затормозить — технология будет проникать во все сферы жизни, при этом риски ее использования пока не все понятны и их следует изучать.

"Эта та технология, которую точно не затормозить. Она будет проникать во все сферы жизни", — сказала Набиуллина.

Набиуллина добавила, что финансовая сфера очень активно сейчас пытается использовать искусственный интеллект, поскольку тот снижает издержки.

"Но конечно, нужно изучать риски. Риски, наверное, не все понятны, они лежат и в области экономики, технологий, этики. Но это не значит, что надо что-то тормозить", — подчеркнула она.

Глава ЦБ отметила, что регулятор несколько лет назад принял для себя решение, что не будет жестко ограничивать и регулировать сферы, которые еще не развились, чтобы не "удушить" их.

Банк России накануне сообщил, что в настоящий момент нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем искусственного интеллекта финансовыми организациями.