2023-11-04T13:48:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/News/20231104/842175260.html
Патрушев рассказал о ядерном потенциале России
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Россия вышла в лидеры по разработке ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю его существования, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Впервые за... ПРАЙМ, 04.11.2023
новости, россия, ядерное оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия вышла в лидеры по разработке ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю его существования, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", — отметил Патрушев.
Кроме того, Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия", отметил важность реализации Стратегии национальной безопасности России для внутренней стабильности в обществе, углублению экономического, политического, военного и духовного потенциала России.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.