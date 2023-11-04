МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия вышла в лидеры по разработке ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю его существования, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Нет стратегии". В США предложили отправлять оружие России вместо Украины

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", — отметил Патрушев.

Кроме того, Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия", отметил важность реализации Стратегии национальной безопасности России для внутренней стабильности в обществе, углублению экономического, политического, военного и духовного потенциала России.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.