МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в приоритетном порядке выделит 611,1 миллионов рублей на строительство и реконструкцию федеральной трассы "Новороссийск – Керчь", сообщается на сайте Правительства России. Хуснуллин рассказал о результатах дорожного ремонта в стране

"В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь будет выделено 611,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — уточняется в сообщении.

Уточняется, что средства выделены из правительственного резервного фонда. Более половины этой суммы (321,1 миллиона рублей) будет направлено на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае, что увеличит транспортную доступность морского порта Тамань. Остальные средства же пойдут на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.