МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X возмутился объявленным Урсулой фон дер Ляйен очередным пакетом антироссийских санкций. Во Франции призвали признать провал украинского контрнаступления

По словам политика, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев объявила о новом пакете санкций против России, чтобы "порадовать Зеленского".

Как отметил Филиппо, предыдущие пакеты санкций не только не ослабили Россию, но и оказали негативное влияние на экономики Запада.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу около полутора триллионов долларов. В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от поставок российских газа и нефти, и попал в еще более сильную зависимость от покупки углеводородов по более высоким ценам.