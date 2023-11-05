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Во Франции раскритиковали очередной пакет антироссийских санкций
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X возмутился объявленным Урсулой фон дер Ляйен очередным пакетом антироссийских санкций. По... ПРАЙМ, 05.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X возмутился объявленным Урсулой фон дер Ляйен очередным пакетом антироссийских санкций.
По словам политика, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Киев объявила о новом пакете санкций против России, чтобы "порадовать Зеленского".
Как отметил Филиппо, предыдущие пакеты санкций не только не ослабили Россию, но и оказали негативное влияние на экономики Запада.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу около полутора триллионов долларов. В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от поставок российских газа и нефти, и попал в еще более сильную зависимость от покупки углеводородов по более высоким ценам.