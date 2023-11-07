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Сирия заключила с Россией контракт на покупку пшеницы
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Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. "Сирия заключила контракт... ПРАЙМ, 07.11.2023
новости, сирия, россия, импорт пшеницы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДАМАСК, 7 ноя — ПРАЙМ. Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана.
"Сирия заключила контракт с Россией о приобретении приблизительно 1,4 миллиона тонн пшеницы для Ассоциации зерна (Сирии — ред.). Импортируемого количества нам достаточно для нашего производства на целый год", — сказала Катана.
Он отметил, что процесс импорта идет гладко. По его словам, в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.
"Мы сейчас пытаемся расширить торговый обмен между двумя странами…", — добавил сирийский министр.