ДАМАСК, 7 ноя — ПРАЙМ. Сирия заключила контракт о приобретении у России около 1,4 миллиона тонн пшеницы, заявил РИА Новости сирийский министр сельского хозяйства Хассан Катана. В Сирии заявили о важности утраченных месторождений нефти для страны

"Сирия заключила контракт с Россией о приобретении приблизительно 1,4 миллиона тонн пшеницы для Ассоциации зерна (Сирии — ред.). Импортируемого количества нам достаточно для нашего производства на целый год", — сказала Катана.

Он отметил, что процесс импорта идет гладко. По его словам, в порты Сирии уже поступило большое количество пшеницы.

"Мы сейчас пытаемся расширить торговый обмен между двумя странами…", — добавил сирийский министр.