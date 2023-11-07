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На Украине ввели санкции против компаний за связь с бизнесменом Фридманом
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На Украине ввели санкции против девяти компаний за предполагаемую связь с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны... ПРАЙМ, 07.11.2023
право, общество , новости, в мире, украина, санкции, михаил фридман
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На Украине ввели санкции против девяти компаний за предполагаемую связь с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.
Санкции вводятся в отношении компаний, которые находятся на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне, сроком от двух до десяти лет.
Ограничения предполагают блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, у которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, владеющее 10 и более процентами уставного капитала или имеющее влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.