МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На Украине ввели санкции против девяти компаний за предполагаемую связь с российским бизнесменом Михаилом Фридманом, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского. Украина критически зависима от внешнего финансирования, заявил депутат Рады

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

Санкции вводятся в отношении компаний, которые находятся на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне, сроком от двух до десяти лет.

Ограничения предполагают блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, у которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, владеющее 10 и более процентами уставного капитала или имеющее влияние на управление юридическим лицом или его деятельность.