МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express с 1 ноября повысила тарифы на транспортировку грузов из России, дополнительные сервисы и сборы, сообщили в пресс-службе сервиса. Доставка товаров Ozon в отделениях "Почты России" стала бесплатной

"Это стандартная практика. DHL Express ежегодно корректирует цены с учетом инфляции и динамики курсов валют, а также расходов, связанных с мерами регулирования и безопасности. В этом году на пересмотр тарифов существенное влияние оказало изменение курса рубля, повлекшее увеличение стоимости на многие товары и услуги, в том числе на авиационные перевозки, автомобили и их комплектующие, ГСМ и топливо, в том числе и авиационное. Индексация составила в среднем 35% и затронула тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы", — говорится в сообщении.

На сайте компании уточняется, что обновленные тарифы действуют с 1 ноября 2023 года. Там же указано, что уровень индексации изменяется от страны к стране, он зависит от местных условий.

"Ежегодная индексация тарифов позволяет нам вкладывать средства в инфраструктуру и технологии, чтобы предлагать надежные логистические решения, соответствующие принципам устойчивого развития", — приводится на сайте комментарий генерального директора DHL Express в России Анны Клинсковой.

В июле 2022 года DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжает отправку грузов и документов из РФ за границу.