НОВОСИБИРСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Начавшаяся в 2022 году тенденция роста экспорта российских продуктов сельского хозяйства продолжается в текущем году, около 30% в структуре занимает экспорт зерна, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске. Экспорт товаров из США в Россию вырос в сентябре

"В прошлом сезоне мы вывезли рекордное количество зерна — 60 миллионов тонн мы не вывозили никогда исторически, 60 миллионов тонн мы поставили на внешние рынки, обеспечили наших партнеров зерновой продукцией. Фактически по всем направлениям мы увеличились в прошлом году, по всем продуктам – и по маслу, и по рыбе, и по продуктам переработки, и по мясу. Везде растем. В этом году эта тенденция продолжается", — сказала она.

Первый замминистра пояснила, что среди импортеров российской сельхозпродукции есть 15 опорных стран, которые были определены как импортозависимые от поставок продуктов питания. "Наша задача – войти в топ-5 поставщиков продовольственной продукции в этих странах. Где-то мы уже этот топ-5 занимаем… Основной наш продукт остается, порядка 30% он будет занимать в структуре нашего экспорта и в структуре нашего влияния, это зерно. Поэтому зерна нам надо больше… Здесь надо расширяться", — сказала она.

Лут отметила, что в этом году на экспорт очень хорошо пошел горох: практически 1 миллион тонн гороха уже экспортировано и есть все предпосылки к увеличению объемов в 2024 году.

"Что касается влияния Сибири на этот процесс. Здесь основной рынок – Китай. Мы активно работаем с Россельхознадзором по Китаю. Пытаемся открыть все, что можно. Многое уже открыто, но пока не разворачивается к нам Китай по пшенице. Очень надеемся, что рано или поздно он развернется, и тогда это будут точно наши перспективы, и точно будет для кого выращивать. Ячмень у нас неплохо идет, не так много, 400 тысяч тонн мы с начала года вывезли. Хотелось бы больше, но здесь потихонечку Китай разворачивается", — рассказала первый замглавы Минсельхоза.

Она также добавила, что в этом году в России будет хороший урожай кукурузы и в этом ключе Минсельхоз надеется, что Китай разрешит поставлять кукурузу из всех регионов России, а не только из дальневосточных.