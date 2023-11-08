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https://1prime.ru/News/20231108/842206756.html
В ЦБ назвали ожидаемый объем чистой прибыли российских банков
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Банк России ожидает чистую прибыль банков РФ ориентировочно на уровне 3 триллионов рублей за весь текущий год, заявила журналистам зампред правления регулятора Ольга Полякова в... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, банки, чистая прибыль, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает чистую прибыль банков РФ ориентировочно на уровне 3 триллионов рублей за весь текущий год, заявила журналистам зампред правления регулятора Ольга Полякова в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023.
"Ближе у нас к 3 триллионам (рублей — ред.)… Ориентировочно 2,9-3 триллиона рублей… Ориентировочно где-то 3 триллиона", — ответила она на вопрос, какую прибыль банков ЦБ ожидает по итогам года.
При этом чистая прибыль сектора по итогам первых трёх кварталов уже достигла 2,7 триллиона рублей.