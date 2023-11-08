МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает чистую прибыль банков РФ ориентировочно на уровне 3 триллионов рублей за весь текущий год, заявила журналистам зампред правления регулятора Ольга Полякова в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023. Греф ожидает рекордную прибыль в российском банковском секторе

"Ближе у нас к 3 триллионам (рублей — ред.)… Ориентировочно 2,9-3 триллиона рублей… Ориентировочно где-то 3 триллиона", — ответила она на вопрос, какую прибыль банков ЦБ ожидает по итогам года.

При этом чистая прибыль сектора по итогам первых трёх кварталов уже достигла 2,7 триллиона рублей.