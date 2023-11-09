МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. США хотят закрыть проект "Арктик СПГ — 2", заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. Пришли с повинной: британцы признались в нарушении санкций против России

Ранее американский Минфин расширил список санкций против в России, включив в него, в том числе "Арктик СПГ — 2". Глава реализующей проект компании "Новатэк" Леонид Михельсон назвал ограничения оценкой "профессионализма".

"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"… Наша цель — задушить его", — сказал Пайатт.

Он добавил, что работа координатора санкций Госдепа "заключается в закручивании гаек", отметив важность этой деятельности.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — месторождение Утреннее в ЯНАО.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии, чьи компании также являются участниками проекта, Ясутоси Нисимура отметил, что санкции на "Арктик СПГ — 2" повлияют на местный бизнес, поэтому Токио "выработает ответ" для обеспечения энергобезопасности страны.