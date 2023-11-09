АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Потенциал России и Казахстана в аграрной сфере позволяет обеспечить свои интересы и помочь партнерам на глобальных рынках, заявил глава государства Владимир Путин. Россия останется лидером по экспорту пшеницы, заявил Путин

Президент 9 ноября встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

По словам российского лидера, даже с учетом того, что сейчас происходит в мире не только в отношениях стран, но и в области развития, демографического развития, у РФ и Казахстана есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках.

"Что мы, собственно говоря, и делаем", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что продовольствие является основой жизнедеятельности любой страны и общества. Москва и Астана, по его словам, обладают в этой сфере очень хорошим потенциалом.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.