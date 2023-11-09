МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Центробанк протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода уже в следующем году, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на сессии форума Finopolis. ВТБ предложил создать единый платежный QR-код

"Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", — сказала зампред.

По словам Скоробогатовой, создание унифицированного QR-кода для безналичных платежей становится темой этого года.

"Действительно, вот цифровой рубль добавил нам в копилку мысли, что тема унифицированного "кьюара", не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года", — сказала Скоробогатова.

По ее словам, уже в этом году точно нужно понять, как это сделать —иначе люди, заходя в магазин, будут иметь по 15-20 QR-кодов, "а дальше попробуй догадайся, каким платить". "С точки зрения жизни человека это не прибавляет удобства, а делает неудобным безналичные операции, хотя логически они простые", — отметила Скоробогатова.

"Сейчас у человека… такое изобилие QR-кодов, что он теряется, каким QR-кодом ему что оплачивать. Чем они между собой отличаются, а главное — какая выгода от какого QR-кода", — добавила она.