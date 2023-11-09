МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Параллельный импорт алкоголя в Россию необходимого квотировать, в нынешнем формате он препятствует и отечественным, и зарубежным игрокам рынка, такое мнение высказал журналистам сооснователь и вице-президент компании Simple Group, одного из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России, Анатолий Корнеев. Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь, пишет СМИ

Параллельный импорт в России был легализован в 2022 году на фоне прекращения деятельности в РФ многих иностранных компаний. Он предполагает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. Алкоголь был включен Минпромторгом в перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, в ноябре прошлого года. Каких-либо ограничений по объёму и частоте ввоза продукции установлено не было.

"Он (параллельный импорт — ред.) неэффективен. …В том виде, в котором он совершился, он является скорее препятствием как официальным, легитимным участникам рынка, так и российским виноделам", — заявил Корнеев в кулуарах Российского винодельческого форума.

Он подчеркнул, что параллельный импорт в РФ необходимо регулировать по-другому — с помощью ограничений объемов. "Какие-то определенные бренды, конечно, должны быть допущены, но они должны строго квотироваться", — считает вице-президент Simple Group.

В Москве с 9 по 10 ноября в проходит второй Российский винодельческий форум, который считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.