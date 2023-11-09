МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Cosmos Hotel Group, входящая в группу АФК "Система", намерена открыть свой первый сетевой пятизвездочный отель в поселке Домбай, Карачаево-Черкесия, говорится в заявлении компании. Cosmos Hotel Group и "Туризм.РФ" открыли новый отель

"Cosmos Hotel Group этой зимой готовит к открытию взятый в управление пятизвездочный отель в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Новый объект размещения — Cosmos Selection Dombay Diamond Hotel — станет первым и пока единственным сетевым пятизвездочным отелем на горнолыжном курорте", — заявили в Компании.

Согласно заявлению президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, несмотря на то, что Домбай привлекает все больше туристов, в самом поселке наблюдается дефицит отелей с высоким уровнем сервиса.

Новый отель будет расположен в непосредственной близости от канатной дороги, что обеспечит удобный доступ к горнолыжным трассам, а летом туристы смогут воспользоваться различными маршрутами по природным достопримечательностям. В отеле также предусмотрены 44 номера различных категорий, включая люксы, полулюксы и стандарты.

Cosmos Hotel Group — одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель входит около 40 отелей в 20 городах России и мира.