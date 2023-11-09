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Cosmos Hotel Group откроет свой первый отель "пять звезд" на курорте Домбай
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Cosmos Hotel Group, входящая в группу АФК "Система", намерена открыть свой первый сетевой пятизвездочный отель в поселке Домбай, Карачаево-Черкесия, говорится в заявлении... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, россия, отели, курорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Cosmos Hotel Group, входящая в группу АФК "Система", намерена открыть свой первый сетевой пятизвездочный отель в поселке Домбай, Карачаево-Черкесия, говорится в заявлении компании.
"Cosmos Hotel Group этой зимой готовит к открытию взятый в управление пятизвездочный отель в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Новый объект размещения — Cosmos Selection Dombay Diamond Hotel — станет первым и пока единственным сетевым пятизвездочным отелем на горнолыжном курорте", — заявили в Компании.
Согласно заявлению президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, несмотря на то, что Домбай привлекает все больше туристов, в самом поселке наблюдается дефицит отелей с высоким уровнем сервиса.
Новый отель будет расположен в непосредственной близости от канатной дороги, что обеспечит удобный доступ к горнолыжным трассам, а летом туристы смогут воспользоваться различными маршрутами по природным достопримечательностям. В отеле также предусмотрены 44 номера различных категорий, включая люксы, полулюксы и стандарты.
Cosmos Hotel Group — одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель входит около 40 отелей в 20 городах России и мира.