МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90%, сообщается на сайте ведомства. МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС

День сотрудника МВД отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

"В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было", — сказал Колокольцев.

Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав им успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.