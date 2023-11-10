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Колокольцев назвал процент раскрываемости преступлений в России
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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, россия, мвд, владимир колокольцев, преступления, раскрытие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил, что в этом году по ряду составов преступлений раскрываемость превысила 90%, сообщается на сайте ведомства.
День сотрудника МВД отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.
"В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было", — сказал Колокольцев.
Колокольцев поблагодарил личный состав МВД за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав им успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких.