МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российские граждане, получившие разрешение на выезд с территории сектора Газа, начали прибывать на КПП "Рафах", сообщил корреспондент агентства РИА Новости. ХАМАС раскрыло, кто составляет списки на выезд с территории Газы

Более 80 российских граждан получили разрешение на выезд из сектора Газа в Египет, где их будет ожидать группа представителей российского посольства, а также представители МЧС.

Ранее официальный представитель погранперехода "Рафах" подтвердил данные об эвакуации в пятницу 85 российских граждан.

"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.