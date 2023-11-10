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Россияне начали прибывать на КПП "Рафах" для эвакуации
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Российские граждане, получившие разрешение на выезд с территории сектора Газа, начали прибывать на КПП "Рафах", сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Более 80 российских... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, россия, израиль, палестина, кпп "рафах"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российские граждане, получившие разрешение на выезд с территории сектора Газа, начали прибывать на КПП "Рафах", сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Более 80 российских граждан получили разрешение на выезд из сектора Газа в Египет, где их будет ожидать группа представителей российского посольства, а также представители МЧС.
Ранее официальный представитель погранперехода "Рафах" подтвердил данные об эвакуации в пятницу 85 российских граждан.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.