МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) считает необходимым введение штрафов для родителей курящих несовершеннолетних детей, соответствующий запрос уже отправлен властям России, следует из письма союза, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство разрешило проверять магазины вейпов и кальянов

"Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо табака и никотиносодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, либо использование кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции — влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей", — предлагает СПИНИ.

По мнению авторов письма, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, количество случаев "антиобщественного" поведения детей, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, кратно увеличилось. В связи с этим союз призывает расширить действие одной из статьей Кодекса об административных правонарушениях на табак и никотиносодержащую продукцию и предлагают ее новую редакцию.

В текущей редакции статьи слова "либо табака и никотиносодержащей продукции" и слова "либо использование кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции" отсутствуют. Кроме того, союз предлагает рассмотреть возможность кратного увеличения размера штрафа по данной статье.

"Такое изменение усилит позиции органов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в правоприменении законодательства о защите граждан, в том числе несовершеннолетних, от воздействия табачного дыма и никотиносодержащей продукции, а также усилит правовую позицию педагогических работников", — уточняется в письме.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелов заявил, что власти России разрешили до 1 января 2025 года осуществлять проверки магазинов вейпов и кальянов для выявления возможных нарушений законодательства.

В России 1 июня вступили в силу новые ограничения на реализацию вейпов, среди которых — запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках.