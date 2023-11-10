Sohu: в России производство танков за последний год увеличилось в семь раз
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Производство вооружений в России увеличилось в разы, а на Украине собственная военная промышленность почти остановилась — автор китайского медиа-портала Sohu Цзян Фувэй сравнил военно-промышленный комплекс двух стран и пришел к печальному для Киева выводу.
За последние полтора года Россия смогла существенно нарастить производство военной техники. Цзян Фувэй приводит данные, озвученные директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым: страна начала выпускать в семь раз больше танков и в четыре с половиной раза больше бронетранспортеров.
Поскольку конкретные данные не публикуются, автор делает отсылку к отчетам, вышедшим до 2022 года. Тогда в России собирали примерно по две сотни танков в год. Однако на один только 2023-й был намечено производство полутора тысяч бронированных боевых машин — именно такие цифры приводил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены", — сообщал еще в марте Медведев.
В качестве примера он привел танк Т-90М "Прорыв", который, по его оценке, превосходит западные Leopard, Challenger и Abrams. При этом концерн "Уралвагонзавод" готовится возобновить производство танков Т-80, принятых на вооружение в 1976 году. Продолжается модернизация танка Т-72. Отмечается его надежность, эффективность и качество в управлении.
Москва нарастила выпуск практически всех военных материалов, отмечает автор статьи в Sohu. Кроме того, экономика страны постепенно адаптируется к западным санкциям и уже приближается к уровню 2021 года.
А вот у Киева дела, напротив, обстоят не лучшим образом, сравнивает Цзян Фувэй. Важнейший поставщик тяжелой техники для украинцев — Запад, однако оттуда идут в основном старые модели. Более того, некоторые страны исчерпали ресурсы для помощи. Поляки, передавшие Украине советские танки и даже некоторые "Леопарды", не могут продолжать поставки в прежнем объеме.
Судя по сообщениям с линии соприкосновения, российско-украинский конфликт давно перешел в состязание "на выносливость", и производство вооружений сейчас один из важнейших аспектов, отмечает Цзян Фувэй. Учитывая модернизацию, которую прошел российский ВПК, Москва сейчас находится в более выгодном положении, делает вывод автор статьи.
https://1prime.ru/News/20231110/842231528.html