МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Производство вооружений в России увеличилось в разы, а на Украине собственная военная промышленность почти остановилась — автор китайского медиа-портала Sohu Цзян Фувэй сравнил военно-промышленный комплекс двух стран и пришел к печальному для Киева выводу. "Русские все искуснее". Forbes посетовал на уничтожение "лучших" танков ВСУ

За последние полтора года Россия смогла существенно нарастить производство военной техники. Цзян Фувэй приводит данные, озвученные директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым: страна начала выпускать в семь раз больше танков и в четыре с половиной раза больше бронетранспортеров.

Поскольку конкретные данные не публикуются, автор делает отсылку к отчетам, вышедшим до 2022 года. Тогда в России собирали примерно по две сотни танков в год. Однако на один только 2023-й был намечено производство полутора тысяч бронированных боевых машин — именно такие цифры приводил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. "ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены", — сообщал еще в марте Медведев.

В качестве примера он привел танк Т-90М "Прорыв", который, по его оценке, превосходит западные Leopard, Challenger и Abrams. При этом концерн "Уралвагонзавод" готовится возобновить производство танков Т-80, принятых на вооружение в 1976 году. Продолжается модернизация танка Т-72. Отмечается его надежность, эффективность и качество в управлении.

Москва нарастила выпуск практически всех военных материалов, отмечает автор статьи в Sohu. Кроме того, экономика страны постепенно адаптируется к западным санкциям и уже приближается к уровню 2021 года. Медведев прокомментировал военную подготовку противника

А вот у Киева дела, напротив, обстоят не лучшим образом, сравнивает Цзян Фувэй. Важнейший поставщик тяжелой техники для украинцев — Запад, однако оттуда идут в основном старые модели. Более того, некоторые страны исчерпали ресурсы для помощи. Поляки, передавшие Украине советские танки и даже некоторые "Леопарды", не могут продолжать поставки в прежнем объеме.

Судя по сообщениям с линии соприкосновения, российско-украинский конфликт давно перешел в состязание "на выносливость", и производство вооружений сейчас один из важнейших аспектов, отмечает Цзян Фувэй. Учитывая модернизацию, которую прошел российский ВПК, Москва сейчас находится в более выгодном положении, делает вывод автор статьи.

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