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2023
https://1prime.ru/News/20231110/842234261.html
Россия и Белоруссия подписали меморандум об особых экономических зонах
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Белоруссия и Россия подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, сообщил корреспондент РИА Новости. Меморандум o сотрудничестве между... ПРАЙМ, 10.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, белоруссия, меморандум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, сообщил корреспондент РИА Новости.
Меморандум o сотрудничестве между Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон подписан в пятницу в Бресте по итогам совместного заседания коллегий экономических ведомств двух государств.
Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и Белоруссии Александр Червяков.
Решетников в пятницу, 10 октября, посетил Брест, где выступил на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.