МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, сообщил корреспондент РИА Новости. Белоруссия справилась с санкциями Еврсоюза, заявил Лукашенко

Меморандум o сотрудничестве между Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон подписан в пятницу в Бресте по итогам совместного заседания коллегий экономических ведомств двух государств.

Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и Белоруссии Александр Червяков.

Решетников в пятницу, 10 октября, посетил Брест, где выступил на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.