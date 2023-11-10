МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 30 октября по 7 ноября незначительно выросла после пяти недель непрерывного снижения — на 0,02%, или на копейку, до 64,07 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Эксперт назвал причину наращивания Бразилией импорта дизеля из России

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр.

В то же время средняя цена бензина с 30 октября по 7 ноября опустилась на 0,2% — до 54,89 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,24%, до 55 рублей за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,24%, или на 12 копеек, до 50,54 рубля; Аи-95 — на 0,25%, или на 14 копеек, до 55,2 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,06%, или на 4 копейки, до 68,23 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,42%.

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 51 субъекте России. Больше всего он подешевел в Чеченской Республике и Кировской области — на 2,8% и на 2,1% соответственно. При этом рост цен был зафиксирован в 6 субъектах, более всего он подорожал в Магаданской области — на 2,9%.

Производство бензина в России за отчетный период выросло на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 836,4 тысячи тонн, производство дизтоплива — на 0,8%, до 1,624 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива — 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%, дизтоплива — до 12,5%. При этом 8 ноября глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что власти обсуждают также снятие запрета на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.