МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов, сообщает МВФ. France-Presse сообщило о новом транше Франции на поддержку Украины

"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала… для второго пересмотра четырехлетнего механизма расширенного финансирования", — говорится в заявлении.

Соглашение "на уровне персонала" считается промежуточным. После этого его должен рассмотреть исполнительный совет фонда.

Отмечается, что это открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".

В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере денежно-кредитной политики. МВФ, в свою очередь, проводит пересмотр механизма — обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.