2023-11-11T01:00:00+03:00
2023-11-11T01:19:54+03:00
2023-11-11T01:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231111/842238303.html
МВФ достиг промежуточного соглашения с Украиной о новом транше
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международный валютный фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов, сообщает МВФ. "МВФ и украинские власти... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, украина, сша, мвф, транш
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895437.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895437.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895436.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895436.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895435.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/54/832895435.jpg
https://1prime.ru/world/20231108/842198890.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд достиг соглашения "на уровне персонала" с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов, сообщает МВФ.
"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала… для второго пересмотра четырехлетнего механизма расширенного финансирования", — говорится в заявлении.
Соглашение "на уровне персонала" считается промежуточным. После этого его должен рассмотреть исполнительный совет фонда.
Отмечается, что это открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере денежно-кредитной политики. МВФ, в свою очередь, проводит пересмотр механизма — обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.