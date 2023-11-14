МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Восьмой пакет военной помощи Украине, о котором в Италии заявили еще в октябре, так и не дошел до Киева. Премьер- министр Джорджа Мелони демонстрирует поддержку, но на самом деле не намерена поставлять оружие, пишет издание IL Fatto Quotidiano. Премьер Италии сделала шокирующее признание об Украине

В начале октября министр иностранных дел Антонио Таяни анонсировал межведомственное постановление, в соответствии с которым итальянское правительство должно направить восьмой пакет вооружений и помощи Украине.

Однако спустя полтора месяца документ так и не опубликовали. Парламентский комитет по безопасности, в компетенции которого находится вопрос о военных поставках, также не получил доступ к бумаге. И документ этот, вероятнее всего, вообще не появится в ближайшее время, говорят источники издания IL Fatto Quotidiano в правительстве страны.

Осторожность в отношении дальнейших поставок Киеву проявляет и министерство обороны. Запасы ограничены, а правительство Мелони считает приоритетными события в секторе Газа, заявил изданию представитель итальянского МИДа.

Левые и оппозиция критикуют действующее правительство за произраильскую позицию. А новые поставки Киеву могут только подлить масло в огонь — вооруженная поддержка этого конфликта крайне непопулярна в обществе.

В начале ноября российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с итальянским премьером. Еще в сентябре они связались с итальянским премьером, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. В ходе беседы Мелони признала, что контрнаступление украинской армии ничего не изменило, и многие страны уже устали от конфликта. В Киеве считают, что Запад не может себе позволить усталость от Украины

Итальянское издание Affaritaliani позже сообщило, что Мелони пришла в ярость, когда поняла, что ее разыграли. Ответственность возложили на офис ее дипломатического советника Франческо Тало.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине военной помощи, однако список поставляемой техники был засекречен. Новое правоцентристское правительство продлило действие документы на весь 2023 год. По некоторым данным, итальянцы намеревались поставить зенитный ракетный комплекс SAMP-T, и украинские военные проходили подготовку на базе под Римом.

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