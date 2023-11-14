МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американские и британские спецслужбы прорабатывают вариант замены Владимира Зеленского. Действующий президент Украины вызывает раздражение по нескольким причинам, но главная в том, что он перечит своим западным хозяевам, пишет Asia Times. Зеленскому предрекли наказание за американские махинации с помощью Украине

Организовав несколько "сливов" в прессу, Вашингтон дал понять, что Зеленский провалил контрнаступление. Предполагалось, что украинская армия прорвет "линию Суровикина" и нанесет удар по Севастополю, вынуждая Москву подписать невыгодное для нее соглашение, указывает старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

Однако этот план полностью провалился. Украинцы объясняют неудачу тем, что им не хватает западного оружия. Но "непобедимые" танки "Леопард" догорают на полях, армии катастрофически не хватает солдат и, главное, Зеленский не прислушался к советам генерала Валерия Залужного и ослабил армию в напрасной попытке отбить Артемовск (Бахмут), указывает автор статьи.

По его мнению, всеми этими обстоятельствами в Вашингтоне крайне недовольны. Поэтому Зеленского поставили перед непростым выбором: или он объявит президентские выборы, предварительно назначенные на март следующего года, на которых проиграет, или начнет сопротивляться — и тогда ему устроят новый Майдан.

США и в прежние годы активно вмешивались в кадровую политику официального Киева, добавляет Стивен Брайен. В частности, этим занималась нынешний заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. При этом сегодня Вашингтон не только оказывают Украине военную поддержку, но и выплачивают госслужащим и военным зарплаты и даже пенсии, отмечает автор. В США спрогнозировали потерю Украиной всех танков Leopard

Добровольно, однако, Зеленский уходить не собирается, поэтому проблема, как заставить его уйти, остается нерешенной, заключает Брайен. В недавнем видеообращении Зеленский заявил, что широкие празднования и выборы неприемлемы во время вооруженного конфликта, поскольку "все силы обороны живут другими эмоциями".

6 ноября он внес в Верховную раду законы о продлении до 16 февраля 2024-го действия военного положения и всеобщей мобилизации, что может помешать проведению выборов, намеченных на 31 марта.

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