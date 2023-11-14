МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украина меняет тактику общения с США из-за снижения общественной поддержки Киева, заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова. В Латвии заявили, что помощь Киеву не радует

"Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется"… (Теперь) мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством", — заявила депутат американскому изданию Hill.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти 100% средств, выделенных Украине с начала конфликта. Белый дом запросил у Конгресса согласование финансовой помощи Израиля, Украины в размере 105 миллиардов долларов, однако палата представителей отказалась рассмотреть этот вопрос комплексно и предложила отделить помощь Украине и провести по ней отдельное обсуждение.

Согласно опросу Gallup, более 40% американцев считают, что США делает более чем достаточно для поддержки Украины.