2023-11-14T17:17:00+03:00
2023-11-14T17:36:19+03:00
2023-11-14T17:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231114/842266462.html
Украина вынуждена менять тактику общения с США, заявили в Раде
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина меняет тактику общения с США из-за снижения общественной поддержки Киева, заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова. "Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, сша, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315218.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315218.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315217.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315217.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315205.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/52/841315205.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231114/842262300.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украина меняет тактику общения с США из-за снижения общественной поддержки Киева, заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова.
"Раньше было так: "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется"… (Теперь) мы пытаемся объяснить им, каковы планы, как соблюдается подотчетность, насколько мы прозрачны с вашим правительством", — заявила депутат американскому изданию Hill.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти 100% средств, выделенных Украине с начала конфликта. Белый дом запросил у Конгресса согласование финансовой помощи Израиля, Украины в размере 105 миллиардов долларов, однако палата представителей отказалась рассмотреть этот вопрос комплексно и предложила отделить помощь Украине и провести по ней отдельное обсуждение.
Согласно опросу Gallup, более 40% американцев считают, что США делает более чем достаточно для поддержки Украины.