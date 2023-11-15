2023-11-15T10:12:00+03:00
2023-11-15T10:38:03+03:00
2023-11-15T10:12:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231115/842270565.html
Годовая инфляция в Британии в октябре замедлилась до 4,6 процента
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 4,6% с уровня сентября в 6,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National... ПРАЙМ, 15.11.2023
новости, великобритания, экономика британии, инфляция в великобритании
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/global/20231114/842259767.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 4,6% с уровня сентября в 6,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За октябрь потребительские цены в стране не изменились.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годового показателя до 4,8%, в октябре ожидался рост цен на 0,1%.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) замедлился до 4,7% с 6,3% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 0,1% после роста на 0,5% в сентябре.
При этом годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) замедлилась до 5,7% с 6,1% по итогам сентября.