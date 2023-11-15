МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 4,6% с уровня сентября в 6,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Британцы стали прибегать к "отчаянным мерам", чтобы уменьшить счета за свет

За октябрь потребительские цены в стране не изменились.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годового показателя до 4,8%, в октябре ожидался рост цен на 0,1%.

Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) замедлился до 4,7% с 6,3% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 0,1% после роста на 0,5% в сентябре.

При этом годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) замедлилась до 5,7% с 6,1% по итогам сентября.