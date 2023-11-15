МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дискуссия о том, в какой ситуации можно позвонить Владимиру Путину, стала центральной на теледебатах кандидатов на пост президента Финляндии, пишет издание Ilta-Sanomat. В России избрали новую тактику действий на границе с Финляндией

Вопрос о гипотетическом звонке российскому коллеге стал самым ярким моментом дебатов, организованных местными СМИ и Фондом Мира Мартти Ахтисаари.

Кандидат от партии "Национальная коалиция" Александр Стубб допустил, что такая ситуация "вероятно, в какой-то момент все же возникнет". Более того, он полагает, что в ближайшие десять лет именно Путин или "подобный ему человек" и будет стоять у власти в России. А значит, необходимо так или иначе поддерживать диалог.

Однако некоторые проблемы, в том числе вопрос пересечения границ, могли бы обсуждать не главы двух государств, а неправительственные организации, полагает Стубб.

Почти все кандидаты — пять человек — согласились с тем, что в ближайшие шесть лет президенты Финляндии и России возобновят разговоры по телефону. И лишь один претендент ответил отрицательно на этот вопрос.

"Я бы напомнил, что Путин помимо хоккея увлекается дзюдо. Он любит выводить своего противника из равновесия, чтобы тот проиграл", — предупредил Мика Аалтола, кандидат от объединения избирателей "Надежное будущее Финляндии". "Выбора нет". Финляндия признала, что вредит россиянам

До 2022 года контакты лидеров двух стран были достаточно интенсивными, Путин посещал Финляндию в должности президента девять раз, а в качестве председателя правительства — четыре раза. Телефонные контакты лидеров двух стран также были интенсивными.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в 2024 году. Первый тур запланирован на 28 января, второй, если понадобится, может пройти 11 февраля. Действующий президент Саули Ниинисте не может баллотироваться, поскольку занимал эту должность два срока.

Полную версию статьи читайте на ИноСМИ >>>