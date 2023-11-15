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Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
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Президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM, следует из опубликованного распоряжения. "Разрешить совершение сделок... ПРАЙМ, 15.11.2023
новости, финансы, экономика, россия, доли, usm
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM, следует из опубликованного распоряжения.
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", — уточняется в документе.
USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".