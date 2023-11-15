МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM, следует из опубликованного распоряжения. Холдинг USM намерен оспаривать введенные Вашингтоном санкции

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", — уточняется в документе.

USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".