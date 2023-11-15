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2023
https://1prime.ru/News/20231115/842276511.html
Минтранс оценил объем грузооборота в морских портах России
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Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 850 миллионов тонн, что на 0,95% больше показателя прошлого года, следует из доклада главы Минтранса РФ... ПРАЙМ, 15.11.2023
новости, россия, грузы, порты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 850 миллионов тонн, что на 0,95% больше показателя прошлого года, следует из доклада главы Минтранса РФ Виталия Савельева в рамках пленарной сессии форума "Транспортная неделя — 2023".
"В России у нас 63 морских порта с учетом присоединения портов Мариуполь и Бердянск. И по итогам года мы планируем достичь уровня перевалки 850 миллионов тонн, я хочу вам сказать, что в прошлом году… мы переваливали 842 миллиона тонн", — сказал он.