МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 850 миллионов тонн, что на 0,95% больше показателя прошлого года, следует из доклада главы Минтранса РФ Виталия Савельева в рамках пленарной сессии форума "Транспортная неделя — 2023". Грузооборот морских портов России вырос на 7,8 процента

"В России у нас 63 морских порта с учетом присоединения портов Мариуполь и Бердянск. И по итогам года мы планируем достичь уровня перевалки 850 миллионов тонн, я хочу вам сказать, что в прошлом году… мы переваливали 842 миллиона тонн", — сказал он.